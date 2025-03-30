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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
10:46
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?
Bayramda İstanbul'da olup toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığı biliniyor. Bu durumun Ramazan Bayramı'nda geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar.