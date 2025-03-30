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Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:46

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Bayramda İstanbul'da olup toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığı biliniyor. Bu durumun Ramazan Bayramı'nda geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin detaylar.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Bugün bayramlaşma ve şehir içi gezintilerini toplu ulaşım araçlarıyla sağlamayı planlayan vatandaşlar bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla araştırma yapıyor. 30 Mart'ta başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek. 3 gün sürecek bayram süresince vatandaşlar bazı köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hakkından faydalanacak. Peki, Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı? İşte detaylar.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dün gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Öte yandan toplu taşıma ile ilgili yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da Ramazan Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

BAYRAMDA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de bayram boyunca İZBAN ücretsiz ulaşım sağlayacakken diğer ulaşım araçları yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

2-4 NİSAN'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM DEVAM EDECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 9 güne uzatılmıştı. Ancak ücretsiz ulaşım imkanı yalnızca resmi tatilleri kapsıyor. Dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca ücretsiz ulaşım imkanı 30 Mart-1 Nisan tarih aralığında geçerli olacak.