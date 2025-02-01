Haberler
Yaşam
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
11:54
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
1 Şubat Cumartesi günü futbol severleri heyecanlandıran karşılaşmalar ekrana gelecek. Bugünkü maç listesi ile Süper Lig'de veren Trabzonspor karşılaşması yer alırken Premier Lig'de ise futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadelede Wolverhampton - Aston Villa karşılaşması yaşanacak. Bugün oynanacak önemli maçlar ve saatleri futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar!