BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünün futbol programında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1 ve Serie A'da gibi liglerde oynanacak maçlar için ekran başında yerler alındı. Maç saatleri ve yayın kanalları netleşti. Taraftarlar, sevdikleri takımların maç saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı!