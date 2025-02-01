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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:54

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1 Şubat Cumartesi günü futbol severleri heyecanlandıran karşılaşmalar ekrana gelecek. Bugünkü maç listesi ile Süper Lig'de veren Trabzonspor karşılaşması yer alırken Premier Lig'de ise futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadelede Wolverhampton - Aston Villa karşılaşması yaşanacak. Bugün oynanacak önemli maçlar ve saatleri futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta? İşte detaylar!

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünün futbol programında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1 ve Serie A'da gibi liglerde oynanacak maçlar için ekran başında yerler alındı. Maç saatleri ve yayın kanalları netleşti. Taraftarlar, sevdikleri takımların maç saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı!

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1 ŞUBAT 2025 MAÇLAR LİSTESİ

SÜPER LİG

13:30 Hatayspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

16:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

19:00 Başakşehir FK - Samsunspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Erzurumspor FK - Kocaelispor (TRT Spor)

13:30 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Gençlerbirliği - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Pendikspor - Adanaspor (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE PREMİER LİG

15:30 Nottingham F - Brighton

18:00 Ipswich - Southampton

18:00 Bournemouth - Liverpool

18:00 Newcastle Utd - Fulham

18:00 Everton - Leicester

20:30 Wolverhampton - Aston Villa

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 1 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA LA LİGA

16:00 Getafe - Sevilla

18:15 Villarreal - Valladolid

20:30 Atletico Madrid - Mallorca

23:00 Espanyol - Real Madrid

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