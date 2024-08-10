Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
10:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 AĞUSTOS 2024 | Süper Lig, TFF 1.Lig maç takvimi işe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 10 Ağustos Cumartesi günü sorgulanmaya başladı. Liglerin başlamasıyla birlikte taraftarlar destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemiyor. 2024-2025 Süper Lig sezonu bu hafta sonu gerçekleşen maçlarla başlıyor. Süper Lig, TFF 1. ve 2. Lig maçları gündemde. Peki, 110 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi!