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BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
07:42
BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 19 Haziran 2024 tarihi ile takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası tüm dünyada futbolseverlerin gündeminde. Bu kapsamda ilk milli maç da oynandı. A Milli Takım şampiyonaya galibiyetle başladı. EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda gibi sorular yanıt arıyor. Karşılaşmaları canlı izlemek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, bugünkü maçlar...