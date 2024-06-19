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Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 07:42

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 19 Haziran 2024 tarihi ile takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası tüm dünyada futbolseverlerin gündeminde. Bu kapsamda ilk milli maç da oynandı. A Milli Takım şampiyonaya galibiyetle başladı. EURO 2024 maç takvimi ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda gibi sorular yanıt arıyor. Karşılaşmaları canlı izlemek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 fikstürü ile takip ediliyor. Taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Puan durumunu yakın mercek altına alanlar Türkiye gibi diğer ülkelerin maçlarını da takip ediyor. Gürcistan ardından Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak kırmızı beyazlılar için milli maç takvimi de gündemde. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar 19 Haziran Çarşamba...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

19 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024 Maç Takvimi:

16.00 / Hırvatistan - Arnavutluk

19.00 / Almanya - Macaristan

22.00 / İskoçya - İsviçre

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

20 Haziran Perşembe EURO 2024 maçları

16.00 Slovenya - Sırbistan

19.00 Danimarka - İngiltere

22.00 İspanya - İtalya

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

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