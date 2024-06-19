BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 Haziran 2024: EURO 2024 fikstür ile bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar EURO 2024 fikstürü ile takip ediliyor. Taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Puan durumunu yakın mercek altına alanlar Türkiye gibi diğer ülkelerin maçlarını da takip ediyor. Gürcistan ardından Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak kırmızı beyazlılar için milli maç takvimi de gündemde. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte; bugünkü maçlar 19 Haziran Çarşamba...