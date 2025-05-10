GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar listesi takip edilirken Süper Lig'in 35. Hafta mücadeleleri de araştırılıyor. Birçok takım sahada puan durumunu yükseltmek için yer alacak. Ayrıca Avrupa'nın önemli liglerinde de karşılaşmalar yaşanacak. İşte 10 Mayıs bugünkü maçlar listesi…