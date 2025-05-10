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Haberler Yaşam GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 21:08

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, futbol tutkunlarını hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde tempolu karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bunun yanı sıra La Liga, Serie A ve Bundesliga'da da dikkat çeken maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maç listesi

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar listesi takip edilirken Süper Lig'in 35. Hafta mücadeleleri de araştırılıyor. Birçok takım sahada puan durumunu yükseltmek için yer alacak. Ayrıca Avrupa'nın önemli liglerinde de karşılaşmalar yaşanacak. İşte 10 Mayıs bugünkü maçlar listesi…

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

10 MAYIS BUGÜNKÜ MAÇLAR

Süper Lig

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)

19:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

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GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig

16:00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Avaz)

16:00 İstanbulspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 3)

16:00 Bandırmaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor 2)

16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (TRT Tabii Spor 1)

16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK (TRT Spor)

16:00 Adanaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)

16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (TRT Türk)

16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 4)

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig

17:00 Southampton - Manchester City

17:00 Ipswich Town - Brentford

17:00 Fulham - Everton

17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Aston Villa

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

LaLiga

15:00 Valencia - Getafe

17:15 Celta Vigo - Sevilla

19:30 Mallorca - Valladolid

19:30 Girona - Villarreal

22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad