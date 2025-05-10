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GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
21:08
GÜNÜN KARŞILAŞMALARI: 10 Mayıs bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, futbol tutkunlarını hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde tempolu karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bunun yanı sıra La Liga, Serie A ve Bundesliga'da da dikkat çeken maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maç listesi