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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:12
GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 16 Nisan 2025 Çarşamba, futbolseverleri yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor! Trendyol Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçlar futbol gündemini belirlerken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları nefes kesecek. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?