GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

NTER- BAYERN MÜNİH MAÇI

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta Bayern Münih, sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu ve bu karşılaşma, turu geçmek için kritik bir öneme sahip.