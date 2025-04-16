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Haberler Yaşam GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:12

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 16 Nisan 2025 Çarşamba, futbolseverleri yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor! Trendyol Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçlar futbol gündemini belirlerken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları nefes kesecek. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

16 Nisan 2025 Çarşamba günü, futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasına yaklaşırken, bu tarihte oynanacak maçlar büyük bir merakla bekleniyor. İşte günün maç programı haberin devamında...

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

NTER- BAYERN MÜNİH MAÇI

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta Bayern Münih, sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu ve bu karşılaşma, turu geçmek için kritik bir öneme sahip.

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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD-ARSENAL RÖVANŞ MAÇI

Real Madrid ile Arsenal arasında oynanacak olan karşılaşma, 16 Nisan Çarşamba günü, Türkiye Saati ile 22:00'de başlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleşecek bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 16 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?