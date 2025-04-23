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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:16

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor tutkunları her gün olduğu gibi bugün de maç heyecanını yakından takip ediyor. Günün maç programı ve canlı skor bilgileri, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, futbolseverlerin odak noktası olurken TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi çeşitli kanallarda canlı yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

23 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig başta olmak üzere birçok futbol karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç fikstürü...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 NİSAN 2025

Premier Lig

22:00 Arsenal - Crystal Palace

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas

20:00 Celta Vigo - Villarreal

22:30 Getafe - Real Madrid

22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya - Kupa Yarı Final

22:00 Inter - Milan

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz - Kupa Yarı Final

22:15 Benfica - Tirsense