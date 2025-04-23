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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
09:16
Spor tutkunları her gün olduğu gibi bugün de maç heyecanını yakından takip ediyor. Günün maç programı ve canlı skor bilgileri, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, futbolseverlerin odak noktası olurken TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi çeşitli kanallarda canlı yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?