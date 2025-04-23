BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

23 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig başta olmak üzere birçok futbol karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç fikstürü...