Bülent Ersoy İbo Show Yılbaşı özel programında! İbo Show’un konuğu Bülent Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bülent Ersoy, yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser vermiş, Popstar Alaturka gibi televizyon projelerinde jüri üyeliği yapmış ve klasik Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Albümleri arasında "Benim Dünya Güzellerim" (1995), "Alaturka 95", "Maazallah" (1997), "Canımsın" (2002) ve "Aşktan Sabıkalı" (2011) yer almakta, bu albümlerde klasik eserlerden anonim türkülere kadar geniş bir repertuar seslendirmektedir.

Ayrıca Bülent Ersoy, 1980 yılında London Palladium, 1983'te Madison Square Garden ve 1997'de Olympia müzikholünde sahne alan ilk Türk sanatçısı olarak dünya çapında prestijli sahnelerde performans sergilemiştir.