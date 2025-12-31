Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bülent Ersoy İbo Show Yılbaşı özel programında! İbo Show’un konuğu Bülent Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:38

Yılbaşı gecesinin en çok konuşulan sürprizlerinden biri İbo Show'dan geldi. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy, İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk oluyor. Yılbaşı akşamı ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Diva, hayatı ve eserleri ile gündemde. Peki, Bülent Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952'de İstanbul'da doğmuş, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biridir. Sanatçı, "Diva" lakabıyla tanınır ve özellikle güçlü sesi, yorum gücü ve sahne performanslarıyla müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlamış, İstanbul Konservatuvarına kısa süre devam ederek Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel müzik dersleri almıştır.

Sahne hayatına 1970 yılında Özlem Aile Gazinosu'nda adım atan Bülent Ersoy, ses yarışmalarında elde ettiği başarılar sayesinde dikkatleri üzerine çekmiş ve 1971 yılında "Lüzûm Kalmadı / Neye Yarar Gelişin" adlı ilk 45'liğini yayımlamıştır.

Türk müziğinin unutulmaz sesi Bülent Ersoy, İbo Show yılbaşı özel programında sahne alarak izleyicilere nostalji ve müzik dolu anlar yaşatacak. Program öncesi Diva'nın hayatı, yaşı ve memleketi yeniden merak konusu oldu. Peki, Bülent Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair merak edilenler;

Bülent Ersoy, yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser vermiş, Popstar Alaturka gibi televizyon projelerinde jüri üyeliği yapmış ve klasik Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Albümleri arasında "Benim Dünya Güzellerim" (1995), "Alaturka 95", "Maazallah" (1997), "Canımsın" (2002) ve "Aşktan Sabıkalı" (2011) yer almakta, bu albümlerde klasik eserlerden anonim türkülere kadar geniş bir repertuar seslendirmektedir.

Ayrıca Bülent Ersoy, 1980 yılında London Palladium, 1983'te Madison Square Garden ve 1997'de Olympia müzikholünde sahne alan ilk Türk sanatçısı olarak dünya çapında prestijli sahnelerde performans sergilemiştir.

