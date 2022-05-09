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Haberler Yaşam Bülent Uygun'a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan'dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:44

Bülent Uygun'a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan'dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

"Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın göz göre göre kaçtığı, ünlü teknik adamın ise akılalmaz bir şekilde kilometrelerce öteden nasıl milyonlarını verip dolandırıldığını anlattığı ifadesi ortaya çıktı.

ARZU KAYA
Bülent Uygun’a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan’dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

SABAH'ın ortaya çıkardığı büyük dolandırıcılık hikayesinde, televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek arsa alacağı vaadiyle Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basmış, hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirlenmişti.

Bülent Uygun’a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan’dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

Açılan dava kapsamında Bülent Uygun'un Katar'dayken kilometrelerce öteden nasıl dolandırıldığı da ortaya çıktı. Dolandırıcılığa maruz kaldığı esnada yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta olan Uygun arkadaşı aracılığıyla yatırım yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek, "Şahıs bize Büyükçekmece, Çeşme ve Sakarya Karasu'da bulunan arsalarla ilgili bilgiler gönderdi. 2018 yılı Ekim ayından itibaren elden 125 bin Dolar ve 1 milyon 50 bin lira verdim" dedi.

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Bülent Uygun’a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan’dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

"GÜVENDİĞİMİZ İÇİN NİYETİNİ ANLAMADIK"

Kendisine verdiği paralar karşılığında adeta dolandırıcılığın kılıfına uyması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödeme yapıldığını gösterir makbuzlar da sunulduğunu belirten teknik adam, "Böylelikle güvendiğimiz için gerçek niyetini anlamadık. Sonrasında Büyükçekmece'deki arsa ihalesi için 800 bin lira istedi. Yine verdim."

"Daha sonra şahıs bana whatsapp'tan attığı makbuzları telefondan silmem için mesaj gönderdi. Böyle bir mesaj alınca durumdan şüphelenip araştırma yapmaya başladım" diyerek şüphelerinin nasıl oluştuğunu anlattı.

Bülent Uygun’a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan’dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

"DOLANDIRMAYA ÇALIŞTIĞINI NET ANLADIM"

Arsa işlerine sözde yardımcı olup, faaliyette paraları cebine indiren Ulaş Birihan'la birlikte işlemleri takip eden arkadaşına durumu sorduğunda ise şüphelerinin gerçeğe döndüğünü anlayan Uygun, "Arkadaşım onun ihale zamanı kuruma tek gidip elinde belgelerle çıktığını söyledi. Bu süreçte dolandırıcı olduğunu anladım."

Bülent Uygun’a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan’dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

O dönem sürekli Katar'da bulunduğum için işlemleri uzaktan takip edemiyordum. Gelen mesajlara güveniyordum. Gerçeği anlayınca Ulaş adlı şahısla yüz yüze görüştüm. Sorularıma makul cevaplar veremedi. Beni dolandırmaya çalıştığını net olarak anladım" dedi.

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