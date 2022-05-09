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Bülent Uygun'a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan'dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:12
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
09:44
"Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın göz göre göre kaçtığı, ünlü teknik adamın ise akılalmaz bir şekilde kilometrelerce öteden nasıl milyonlarını verip dolandırıldığını anlattığı ifadesi ortaya çıktı.