Bülent Uygun’a hayatının şoku! Sözde DNA uzmanı Ulaş Birihan’dan akılalmaz dolandırıcılık taktiği

"GÜVENDİĞİMİZ İÇİN NİYETİNİ ANLAMADIK"

Kendisine verdiği paralar karşılığında adeta dolandırıcılığın kılıfına uyması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödeme yapıldığını gösterir makbuzlar da sunulduğunu belirten teknik adam, "Böylelikle güvendiğimiz için gerçek niyetini anlamadık. Sonrasında Büyükçekmece'deki arsa ihalesi için 800 bin lira istedi. Yine verdim."

"Daha sonra şahıs bana whatsapp'tan attığı makbuzları telefondan silmem için mesaj gönderdi. Böyle bir mesaj alınca durumdan şüphelenip araştırma yapmaya başladım" diyerek şüphelerinin nasıl oluştuğunu anlattı.