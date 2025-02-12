Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: (BULGS) Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Bulls Girişim halka arz BULGS bist kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek. Talep toplama sürecinde lot almak isteyen yatırımcılar SPK tarafından onaylanmış bilgileri kontrol ediyor. Peki; Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?