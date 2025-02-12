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Haberler Yaşam Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: (BULGS) Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:43

Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: (BULGS) Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplayacak. Bulls Girişim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar gibi sorular yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Son günlerde çıkan 2 yeni şirketin bilgileri takvimde yerini aldı. Dağıtılacak paya göre işlemler gerçekleşiyor. Peki; 2025 Bulls halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: BULGS Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Bulls Girişim halka arz BULGS bist kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek. Talep toplama sürecinde lot almak isteyen yatırımcılar SPK tarafından onaylanmış bilgileri kontrol ediyor. Peki; Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: BULGS Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

BULLS GİRİŞİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 14-17 Şubat tarihlerinde talep topluyor. 72.500.000 Lot dağıtacak şirketin hisse fiyatı 12.18 TL.

İşte, detaylar:

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Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: BULGS Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

BULLS GİRİŞİM HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Tarihi: 14-17 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı: 12,18 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 72.500.000 Lot

Bist Kodu: BULGS

Pazar: Ana Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 883 Milyon TL

Halka Açıklık: %27.05

Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: BULGS Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

BULLS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

150 Bin katılım ~ 266 Lot (3239 TL).

250 Bin katılım ~ 160 Lot (1948 TL).

350 Bin katılım ~ 114 Lot (1388 TL).

500 Bin katılım ~ 80 Lot (974 TL).

700 Bin katılım ~ 57 Lot (694 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 37 Lot (450 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (304 TL).

2.2 Milyon katılım ~ 18 Lot (219 TL).

Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: BULGS Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
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