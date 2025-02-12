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Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: (BULGS) Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:43
Bulls Girişim halka arz tarihleri 2025: (BULGS) Bulls halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplayacak. Bulls Girişim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar gibi sorular yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Son günlerde çıkan 2 yeni şirketin bilgileri takvimde yerini aldı. Dağıtılacak paya göre işlemler gerçekleşiyor. Peki; 2025 Bulls halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?