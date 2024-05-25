Burcu Ayda’yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

Sevk edildiği adliyede, "Ben şoförlük yaparak geçimini sağlıyorum. Bu nedenle yanımda bıçak taşıyorum. Burcu hakkımda birçok kez evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Bana hakaret ve küfredince bıçakladım" diyen şüpheli, tutuklandı.