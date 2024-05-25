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Burcu Ayda'yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:51
Burcu Ayda'yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!
Korkunç olay Bursa'da yaşanmıştı… Uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda'yı (32), 4 çocuğunun gözleri önünde 3 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Ali Ayda (34) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Tutuklu olan Ayda, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp intihar etti. Ayda hakkında açılan davayla ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.