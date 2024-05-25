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Haberler Yaşam Burcu Ayda'yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:51

Burcu Ayda'yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

Korkunç olay Bursa'da yaşanmıştı… Uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda'yı (32), 4 çocuğunun gözleri önünde 3 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Ali Ayda (34) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Tutuklu olan Ayda, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp intihar etti. Ayda hakkında açılan davayla ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.

DHA
Burcu Ayda’yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

Olay, geçen aralık ayında saat 04.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1'inci Oylat Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın yaşadığı eve geldi.

Burcu Ayda’yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

Burcu Ayda ile tartışan Mustafa Ali Ayda, yanındaki bıçakla, 10 yıldır evli olduğu eşini 1'i sol göğsüne gelecek şekilde 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Burcu Ayda'nın ve çocukların çığlıklarını duyup gelen, apartmanda oturan şüphelinin annesi Medeni Ayda ve komşuları, kadını yaralı halde kapının girişinde yatarken buldu.

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Burcu Ayda’yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Burcu Ayda, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Mehmet Ali Ayda'yı kısa sürede olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Burcu Ayda’yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI
Burcu Ayda'nın şikayeti üzerine hakkında defalarca evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Ali Ayda'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle 3 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Burcu Ayda’yı öldürmüştü: Katil istenen cezayı duyunca intihar etti!

Sevk edildiği adliyede, "Ben şoförlük yaparak geçimini sağlıyorum. Bu nedenle yanımda bıçak taşıyorum. Burcu hakkımda birçok kez evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü kendisiyle konuşmak istedim. Bana hakaret ve küfredince bıçakladım" diyen şüpheli, tutuklandı.

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