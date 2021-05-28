Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

FATMA DİZİSİ YORUMLARI

Sosyal medyada dizi hakkında yapılan yorumlar şu şekilde:

"Fatma toplumun bir bölümünün konforlu hayatlarından vazgeçmemek için yok sayılan bir insanın hikayesi anlatılıyor. (Gerçekçi bir hikaye) Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik çok iyi bir oyunculuk örneği sergiliyor."

"4. bölümden bildiriyorum beğendim. Burcu Biricik çok basarılı bir oyuncu, konusunu, senaryosunu, mantık hatalarını bilemem ama akıp gitti."

"Biraz Quantin Tarantino etkisi var dizide. Ama suçlu birini mağdur gibi göstermiş, burası tartışmaya açık."