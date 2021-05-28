Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

Fatma dizisi son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu yapımlar arasında yerini aldı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Burcu Biricik, bu defa Fatma dizisinde başrole hayat veriyor. Dizi başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla ilk bölümden izleyiciden tam not aldı. Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? soruları internette sıkça araştırılıyor. Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter sorusu da izleyicinin cevap bulamadığı sorular arasında. İşte Fatma dizisi hakkında merak edilenler…