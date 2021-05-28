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Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:30

Burcu Biricik'in başrolde olduğu konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu yapımlar arasında yerini aldı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Burcu Biricik, bu defa Fatma dizisinde başrole hayat veriyor. Dizi başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla ilk bölümden izleyiciden tam not aldı. Burcu Biricik'in başrolde olduğu nedir, oyuncuları kimler? soruları internette sıkça araştırılıyor. Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter sorusu da izleyicinin cevap bulamadığı sorular arasında. İşte Fatma dizisi hakkında merak edilenler…

Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

Son günlerin dikkat çeken yerli yapımları arasında yer alan , diziseverler tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda 6 bölümü yayınlanan dizi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekti. nedir, oyuncuları kimler? Sorularıyla incelenen dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. İzleyiciler ve diziyi merak edenler Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter diye araştırıyor. İşte Fatma dizisi konusu ve hikayesi!

Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

FATMA DİZİSİ KONUSU

Mini dizi olarak yayınlanan Fatma dizisinde Burcu Biricik ve Melis Sezen başrolleri üstleniyor. Yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide, Burcu Biricik'in hayat verdiği Fatma karakteri bir temizlikçi kadın olarak karşımıza çıkıyor. Melis Sezen ise Ekber adlı karakterin sevgilisi olarak biliniyor. Fatma dizisinin konusu ise şu şekilde; Fatma, hapisten çıkan ve kaybolan eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir duruma düşer ve bir cinayet işler. Ancak kimse ondan şüphelenmez ve Fatma insanların gözünde adeta "görünmez" olduğunu fark eder. Zafer'in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesi sonucu Fatma hayatta kalmak için cinayet işlemeye devam eder.

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Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

FATMA DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Fatma Yılmaz
Uğur Yücel - Yazar
Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
Hazal Türesan - Mine
Olgun Toker - Sidar
Gülçin Kültür Şahin - Kadriye
Deniz Hamzaoğlu - İsmail
Çağdaş Onur Öztürk
Melis Sezen
Şehsuvar Aktaş
Didem İnselel
Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu[

Dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önürme ve Özer Feyzioğlu üstleniyor.

Burcu Biricik'in başrolde olduğu Fatma dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Burcu Biricik Fatma nasıl bir karakter?

FATMA DİZİSİ YORUMLARI

Sosyal medyada dizi hakkında yapılan yorumlar şu şekilde:

"Fatma toplumun bir bölümünün konforlu hayatlarından vazgeçmemek için yok sayılan bir insanın hikayesi anlatılıyor. (Gerçekçi bir hikaye) Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik çok iyi bir oyunculuk örneği sergiliyor."

"4. bölümden bildiriyorum beğendim. Burcu Biricik çok basarılı bir oyuncu, konusunu, senaryosunu, mantık hatalarını bilemem ama akıp gitti."

"Biraz Quantin Tarantino etkisi var dizide. Ama suçlu birini mağdur gibi göstermiş, burası tartışmaya açık."

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