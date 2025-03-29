Haberler
Yaşam
Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:59
Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2025 Ramazan Bayramı'nda Burdur'da bayram namazı saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı vakitlerini duyururken, Burdurlular da namaz saati için sorgulamalar yapmaya başladı. Bayram namazı için hazırlıklar sürerken, Burdur'da bayram namazı saati ne zaman kılınacak? İşte, Burdur bayram namazı saati ve detaylar