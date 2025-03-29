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Haberler Yaşam Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:59

Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2025 Ramazan Bayramı'nda Burdur'da bayram namazı saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı vakitlerini duyururken, Burdurlular da namaz saati için sorgulamalar yapmaya başladı. Bayram namazı için hazırlıklar sürerken, Burdur'da bayram namazı saati ne zaman kılınacak? İşte, Burdur bayram namazı saati ve detaylar

Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Burdur'da bayram namazı saati merak ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bu şehirde, Kurban Bayramı'nın ilk gününe hazırlanan Müslümanlar, namaz saati için Diyanet takvimine göz atıyor. Peki, Budur bayram namazı saat kaçta?

Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Burdur bayram namazı saati 07.16 olarak belirlendi. İşte 81 ilin bayram namazı saatleri;

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Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayı Ramazan'ın bitişiyle kutlanan önemli bir bayramdır. Bayramın ilk günü, sabah namazından önce kılınan özel bir ibadet olan Bayram Namazı ile başlar. Bayram namazı, cemaatle kılınan ve genellikle geniş alanlarda, camilerde veya açık alanlarda yapılan iki rekattan oluşur.

Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.

Burdur bayram namazı saati! 2025 Burdur’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.