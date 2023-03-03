Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:47

Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bulunduğu konumdan ötürü son derece işlek bir yer olan Bursa, yemyeşil alanlarıyla şehir hayatından uzakta kafa dinlemenize imkân tanıyor. Sevdikleriyle piknik yapmak ve mangal keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için Bursa'da pek çok mesire alanı bulunur. Havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda kişinin bulunduğu bu alanlar özellikle yaz aylarında yoğun olmaktadır. Bursa piknik alanları yazımızda, sizler için piknik yapılacak mesire alanlarına yer verdik. Bursa Piknik Alanları, Bursa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızın devamında sizlerle.

Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik yapmak, özellikle çocuklu aileler için son derece keyifli bir aktivitedir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla temiz havada bir şeyler yemek veya içmek, sohbet etmek ve eğlenceli vakitler geçirmek için bu mesire alanlarını tercih edebilirsiniz. Bursa'da yaşayan veya o bölgede piknik yapmak isteyen kişiler için de pek çok mesire alanı karşınıza çıkacaktır. Marmara Bölgesi'nde bulunan ve bir sanayi kenti olan Bursa'da mesire alanı oldukça fazladır. Şehrin vermiş olduğu stresten uzaklaşmak ve kafa dinlemek isteyenlerin tercih edebileceği bu mesire alanlarında piknik dışında yürüyüş gibi farklı aktiviteler de yapmak mümkün. Yemyeşil doğasıyla sizleri karşılayan bu şehirde birbirinden güzel piknik alanları bulunur. Bursa piknik alanları yazımızda mutlaka gidilmesi gereken mekânlara yer verdik. İşte detaylar...

Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bursa Piknik Alanları

Bursa'da piknik yapabileceğiniz çok sayıda piknik alanı vardır. Bunlar şu şekildedir;

Saitabat Piknik Alanı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Piknik Alanı; şelale, çınar ağaçları ve yemyeşil çimenlerle çevrili bir doğal yaşam merkezidir. Güzel manzara eşliğinde piknik yapabileceğiniz bu piknik alanında doğa fotoğrafları yakalamanız da mümkün.

Sudüşen Şelalesi Piknik Alanı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Sudüşen Şelalesi Piknik Alanı, mükemmel manzara eşliğinde sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz bir yerdir. Pikniğin yanı sıra doğa yürüyüşü veya kamp yapabileceğiniz bu piknik alanı doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisidir.

Gölbaşı Piknik Alanı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bu piknik alanı da son derece popüler yerlerden birisidir. Yılın her döneminde açık olan bu piknik alanında pikniğin yanı sıra doğa yürüyüşü yapabilir ve göl kıyısında taze balık tutabilirsiniz.

Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bursa Piknik Yerleri

Bursa, yemyeşil doğasıyla gelen herkesi büyüleyen piknik yerlerinden birisidir. Popüler piknik yerleri şu şekildedir;

Bursa Ziraat Parkı

Bursa'nın Karaman Mahallesi'nde bulunan bu park, piknik yapmak için son derece idealdir. Parkın içerisinde piknik dışında yürüyüş yolu ve spor alanı mevcuttur.

Belde Piknik Alanı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bu piknik alanı, özellikle mangal yakmak isteyenlerin tercih edebileceği bir mekândır. Sabah kahvaltısını veya akşam yemeğini yemek isteyenler için bu piknik alanı son derece uygundur.

Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bursa Mesire Alanları

Bursa'da piknik yapabileceğiniz pek çok mesire alanı bulunur. Bu mesire alanlarından birkaçı şu şekildedir;

Hamitler Mesire Alanı

Şehrin Osmangazi ilçesinde bulunan bu mesire alanı, özellikle çocuklu aileler için son derece uygundur. Çocuklar için pek çok oyun parkı bulunan bu mesire alanında mangal yakmak mümkündür.

Bağlı Piknik Alanı

Osmangazi ilçesinde, Uludağ'ın eteklerine kurulu piknik alanı, piknik yapmak için son derece uygundur. Piknik için masaların bulunduğu bu alanda çocuk parkı ve tuvaletler de vardır. Şehir merkezine 30 km mesafede olan bu piknik alanı son derece sakindir.

SON DAKİKA