Bursa Piknik Alanları 2023 - Bursa’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Sudüşen Şelalesi Piknik Alanı, mükemmel manzara eşliğinde sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz bir yerdir. Pikniğin yanı sıra doğa yürüyüşü veya kamp yapabileceğiniz bu piknik alanı doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisidir.

Gölbaşı Piknik Alanı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bu piknik alanı da son derece popüler yerlerden birisidir. Yılın her döneminde açık olan bu piknik alanında pikniğin yanı sıra doğa yürüyüşü yapabilir ve göl kıyısında taze balık tutabilirsiniz.