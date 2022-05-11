Haberler Yaşam Bursa'daki tavanı çöken AVM'de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA'DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 13:52

Bursa'daki tavanı çöken AVM'de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA'DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da bir AVM'nin tavanının çöktüğü kaydedildi. Mağaza'da yaşanan çökme sonucunda su borularının da patladığı kaydedilirken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor. Bu noktada ise "Bursa alışveriş merkezi AVM çöktü mü, çöken alışveriş merkezi'nin adı ne, ölü ve yaralı var mı, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Alışveriş merkezinin güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi AVM'yi bir anda toz bulutu kapladı. Peki, Bursa'da çöken AVM alışveriş merkezi'nin adı ne, ölü ve yaralı var mı, son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...