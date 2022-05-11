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Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 13:52

Bursa'daki tavanı çöken AVM'de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA'DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da bir AVM'nin tavanının çöktüğü kaydedildi. Mağaza'da yaşanan çökme sonucunda su borularının da patladığı kaydedilirken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor. Bu noktada ise "Bursa alışveriş merkezi AVM çöktü mü, çöken alışveriş merkezi'nin adı ne, ölü ve yaralı var mı, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Alışveriş merkezinin güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi AVM'yi bir anda toz bulutu kapladı. Peki, Bursa'da çöken AVM alışveriş merkezi'nin adı ne, ölü ve yaralı var mı, son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...

Bursa’daki tavanı çöken AVM’de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA’DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

Bursa'da bir AVM'nin tavanı çöktü haberleri sonrasında binlerce kişi "Bursa alışveriş merkezi AVM çöktü mü, çöken alışveriş merkezi'nin adı ne, ölü ve yaralı var mı, son durum ne?" şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildiği kaydedilirken göçük altında kalan birinin olup olmadığı ile ilgili aramalar sürüyor. Peki, Bursa alışveriş merkezi AVM çöktü mü, çöken alışveriş merkezi'nin adı ne? Bursa'da çöken AVM'de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? İşte detaylar...

Bursa’daki tavanı çöken AVM’de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA’DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

BURSA'DA TAVANI ÇÖKEN AVM'DE SON DURUM

Bursa'da bir alışveriş merkezinde öğle saatlerinde dehşet anları yaşandı. AVM'deki bir giyim mağazasında yangın çıktı. Yangın sonrası tavan çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi, içeride kalan olup olmadığını araştırdı. İlk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Arama çalışmaları sürerken, olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde...

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Bursa’daki tavanı çöken AVM’de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA’DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

MAĞAZANIN TAVANI ÇÖKTÜ!

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda yangın nedeniyle çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa’daki tavanı çöken AVM’de ölü ve yaralı var mı, son durum ne? BURSA’DA AVM TAVANI ÇÖKTÜ SON DAKİKA

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞTI

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin de içeride olduğu belirtiliyor.

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