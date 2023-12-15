Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

"ELİNİ GİZLİ BÖLMEYE UZATINCA..."

Mustafa Ekşi'yi öldürdüğünü kabul eden Oğuz mahkeme savunmasında, "Mustafa'nın kullandığı araca bindim ve kent meydanına durduk. Bana birinin geleceğini söyledi ama kimin geleceğini söylemedi. Arabanın içinde çekleri çıkartıp hesaplamaya başladı. Aldığımız çeklerin tahsilatında sıkıntı yaşıyorduk. Bana 'biz bu araçları neden sattık' dedi ve tartışmaya başladık. Otomobilden inmemi söyledi. Daha sonra tekrar arabaya binmemi ve arka koltuğa oturmamı söyledi. Mustafa, 'seni öldürürüm' diyerek bağırmaya başladı. Elini otomobilin gizli bölmede olduğunu bildiğim silahına yönlendirdi. Ben de otomobilin konsolunda bulunan bıçağı alarak öldürme kastı olmadan yaralamak amacıyla sağ omzuna sapladım. Kan geldiğini ve bıçağın boynuna saplandığını gördüm. Otomobilde kalmaması için Mustafa'ya ait çek, senet ve ziynet eşyalarını aldım. Telefonlarımızın markası aynıydı benim olduğunu zannederek onun telefonunu aldım. Kendi telefonumun cebimde olduğunu fark etmedim. Daha sonra birlikte yaşadığım sevgilimin Mudanya'da bulunan evine gitmek için taksiye bindim. Takside giderken Mustafa'nın telefonu olduğunu fark edince Acemler'de dışarıya attım. Evde kıyafetlerimi değiştirdikten sonra tekrar şehir merkezine geldim. Oto tamirhanesi bulunan arkadaşımın iş yerine gittim. Elimdeki çek ve senetleri arkadaşıma teslim ettikten sonra polise teslim oldum. Kayıp çekler hakkında bilgim yok suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



