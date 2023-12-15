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Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
11:05
Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…
Bursa'da Halil Kağan Oğuz, otomobilde tartıştığı patronu Mustafa Ekşi'yi boğazından bıçaklayarak katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılanmasına devam edilen Halil Kağan Oğuz'un mahkemedeki sözleri tüyler ürpertti: 42 milyon lira detay…