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Haberler Yaşam Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:05

Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

Bursa'da Halil Kağan Oğuz, otomobilde tartıştığı patronu Mustafa Ekşi'yi boğazından bıçaklayarak katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılanmasına devam edilen Halil Kağan Oğuz'un mahkemedeki sözleri tüyler ürpertti: 42 milyon lira detay…

İHA
Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

Kan donduran olay, 5 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyreden 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ekşi (41) ile yanında bulunan çalışanı Halil Kağan Oğuz, alacak-verecek sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Ekşi otomobili kent meydanı otoparkı önünde durdurdu.

Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

Oğuz, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak patronu Mustafa Ekşi'nin boynuna ve koluna sapladı. Kanlar içerisinde otomobilden inen Ekşi, can havliyle önünde bulunan park halindeki otomobilden yardım isterken yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, en yakın hastaneye ağır yaralı olarak Ekşi'yi kaldırsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

Mustafa Ekşi'nin yanında 9 ay muhasebeci olarak çalışan Halil Kağan Oğuz ise iddiaya göre otomobil içerisinde bulunan 42 milyon değerindeki 90 adet çek, 15 adet senet ve ziynet eşyalarını alarak kıyafetlerini değiştirmek için Mudanya'da sevgilisi ile beraber yaşadığı eve gitti. Sonrasında oto tamircisi olan arkadaşının yanına giderek, çeklerin bir kısmını ofisteki çekmeceye koyduğu öğrenildi. Oğuz, daha sonra polise giderek teslim oldu.


Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

YARGILANMASINA BAŞLANDI
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Oğuz'un yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Halil Kağan Oğuz, tarafların avukatları, maktul Mustafa Ekşi'nin eşi M. Ekşi ve yakınları hazır bulundu.

Bursa’da patronunu öldürmüştü! Katilin ifadesi hayrete düşürdü: 42 milyon lira değerinde…

"ELİNİ GİZLİ BÖLMEYE UZATINCA..."

Mustafa Ekşi'yi öldürdüğünü kabul eden Oğuz mahkeme savunmasında, "Mustafa'nın kullandığı araca bindim ve kent meydanına durduk. Bana birinin geleceğini söyledi ama kimin geleceğini söylemedi. Arabanın içinde çekleri çıkartıp hesaplamaya başladı. Aldığımız çeklerin tahsilatında sıkıntı yaşıyorduk. Bana 'biz bu araçları neden sattık' dedi ve tartışmaya başladık. Otomobilden inmemi söyledi. Daha sonra tekrar arabaya binmemi ve arka koltuğa oturmamı söyledi. Mustafa, 'seni öldürürüm' diyerek bağırmaya başladı. Elini otomobilin gizli bölmede olduğunu bildiğim silahına yönlendirdi. Ben de otomobilin konsolunda bulunan bıçağı alarak öldürme kastı olmadan yaralamak amacıyla sağ omzuna sapladım. Kan geldiğini ve bıçağın boynuna saplandığını gördüm. Otomobilde kalmaması için Mustafa'ya ait çek, senet ve ziynet eşyalarını aldım. Telefonlarımızın markası aynıydı benim olduğunu zannederek onun telefonunu aldım. Kendi telefonumun cebimde olduğunu fark etmedim. Daha sonra birlikte yaşadığım sevgilimin Mudanya'da bulunan evine gitmek için taksiye bindim. Takside giderken Mustafa'nın telefonu olduğunu fark edince Acemler'de dışarıya attım. Evde kıyafetlerimi değiştirdikten sonra tekrar şehir merkezine geldim. Oto tamirhanesi bulunan arkadaşımın iş yerine gittim. Elimdeki çek ve senetleri arkadaşıma teslim ettikten sonra polise teslim oldum. Kayıp çekler hakkında bilgim yok suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.


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