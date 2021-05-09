HaberlerYaşamBursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor
Giriş Tarihi: 09.05.2021 11:24Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 11:26
Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor
Bursa'nın Keles ve Orhaneli ilçelerini birbirinden ayıran Kocasu Deresi, ilginç bir özelliğe sahip. Kocasu Deresinin bir tarafı 40 derece akarken diğer bir tarafı ise 5 derece akıyor. Doğa harikası bu dereden akan sıcak suyun şifa dağıttığına inanan kişiler, kilometrelerce uzaklıktan gelerek burada çadır kurup 7 günlük kürler uyguluyor.