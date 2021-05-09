Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor
Giriş Tarihi: 09.05.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 11:26

'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor

'nın ve ilçelerini birbirinden ayıran , ilginç bir özelliğe sahip. Kocasu Deresinin bir tarafı 40 derece akarken diğer bir tarafı ise 5 derece akıyor. Doğa harikası bu dereden akan sıcak suyun şifa dağıttığına inanan kişiler, kilometrelerce uzaklıktan gelerek burada çadır kurup 7 günlük kürler uyguluyor.

Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor

Uludağ'ın zirvesinden doğup Kocasu vadisi boyunca dökülen , 'nın ve ilçelerini birbirinden ayırıyor. Derenin bir kolundan kaynayıp dökülen termal su 100 yılı aşkın süredir bölge halkına ve ziyaretçilerine şifa dağıtıyor.

Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor

40 derece suda doğal ortamda doğal hamam keyfi yaşamak için kilometrelerce öteden bölgeye gelen doğa severler, ile ilçe sınırlarının kesiştiği Haydar ve Ağaçhisar köyleri arasında binlerce yıldır insanların şifa kaynağı olarak kullandıkları iki hamamda banyo yaparak şifa buluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor

Böbrek hastalıklarına, mantar ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı olduğu belirtilen doğal hamamların çevresine kamp kuranlar 7 günlük kür boyunca çadırlarda kalıyor.

Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor

DERENİN DİĞER KOLU 5 DERECE AKIYOR

Derenin Uludağ'ın eriyen kar sularını da içine katarak 5 derecede buz gibi akan diğer kolu ise bahar mevsiminde en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Bursa'daki doğa mucizesi! Duyanlar şifa için gelip kamp kuruyor

Bölgeye yumurtlamak için gelen inci kefallerini suyun üzerinde zıplarken görmek ancak bu mevsimde mümkün oluyor. Yaz mevsiminde de yüksek su seviyesini uzun süre kaybetmeyen Kocasu, adına yakışan bir akarsu olarak geçtiği her yere bolluk ve bereket taşıyor. Dağların arasından vadi boyunca dökülen akarsuyun gökyüzünden görüntüsü de kartpostalları aratmıyor.

SON DAKİKA