Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

29 Nisan Pazartesi Bursa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek ilçelerde şehir sakinleri araştırmalara devam ediyor. Konuyla ilgili UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekrnaı takip ediliyor. İşte, 29 Nisan Bursa elektrik kesintisi olan ilçeler...