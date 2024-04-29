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Haberler Yaşam Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:38

Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi haberleriyle gündemde. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. UEDAŞ kesinti ve arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılan ilçelerde 'elektirkler ne zaman gelecek' sorusuna yanıt aranıyor. Harmancık, İnegöl, İznik, Mudanya, Nilüfer, Orhaneli, Yıldırım, Osmangazi gibi ilçelerde kesinti gündemde. İşte, 29 Nisan Bursa elektrik kesintisi sorgulama...

Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

29 Nisan Pazartesi Bursa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek ilçelerde şehir sakinleri araştırmalara devam ediyor. Konuyla ilgili UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekrnaı takip ediliyor. İşte, 29 Nisan Bursa elektrik kesintisi olan ilçeler...

Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

29 NİSAN BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından yapılan 29 Nisan tarihli duyuruya göre, Bursa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;

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Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

YILDIRIM

İZNİK

Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

İNEGÖL

HARMANCIK

Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

NİLÜFER

MUDANYA

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