Haberler
Yaşam
Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:38
Bursa elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor! UEDAŞ ile 29 Nisan Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa elektrik kesintisi haberleriyle gündemde. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. UEDAŞ kesinti ve arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılan ilçelerde 'elektirkler ne zaman gelecek' sorusuna yanıt aranıyor. Harmancık, İnegöl, İznik, Mudanya, Nilüfer, Orhaneli, Yıldırım, Osmangazi gibi ilçelerde kesinti gündemde. İşte, 29 Nisan Bursa elektrik kesintisi sorgulama...