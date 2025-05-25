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BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:52
BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
İOKBS sınav sonuçları için tüm gözler MEB'e çevrildi! 27 Nisan Pazar günü ortaokul ve lise kademlerindeki binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları www.meb.gov.tr adresinden öğrenilecek. Öğrenciler ve veliler, "İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt ararken, burs almaya hak kazanacak başarılı adaylar da büyük bir heyecanla bekliyor. Peki; 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı.