Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:52

BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

İOKBS sınav sonuçları için tüm gözler MEB'e çevrildi! 27 Nisan Pazar günü ortaokul ve lise kademlerindeki binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları www.meb.gov.tr adresinden öğrenilecek. Öğrenciler ve veliler, "İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt ararken, burs almaya hak kazanacak başarılı adaylar da büyük bir heyecanla bekliyor. Peki; 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı.

BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Son dakika bursluluk sınav sonuçları açıklandı duyurusu için tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 27 Nisan Pazar günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltilen sınavın sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr.

BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

BURSLULUK İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 MEB || İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.