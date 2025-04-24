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Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
16:09
Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) heyecanı başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler ve veliler, sınav giriş belgeleriyle ilgili güncel duyuruları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı; 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Peki, bu sene bursluluk sınavı ne zaman düzenlenecek, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir?