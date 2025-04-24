Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.