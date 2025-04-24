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Haberler Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:09

Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) heyecanı başladı. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler ve veliler, sınav giriş belgeleriyle ilgili güncel duyuruları takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı; 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Peki, bu sene bursluluk sınavı ne zaman düzenlenecek, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir?

Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen başarılı öğrencilere burs desteği sağlanan İOKBS sınavı bu sene 27 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek.

Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi

İOKBS SINAV BELGELERİ YAYINLANDI MI?
Bursluluk sınav yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

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Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi

2025 Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı! İOKBS kapsamında düzenlenecek bursluluk sınavında öğrencilere 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakikalık süre tanınacak. Sınav öncesinde öğrenciler ve veliler, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2025 İOKBS sınav takvimi