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BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
11:09
BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?
Ortaokul ve lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunan bursluluk sınavının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye genelinde 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katıldığı sınav sona erdi. Şimdi ise öğrenciler ve aileler, bu önemli sınavın sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecek?