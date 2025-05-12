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Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:09

BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

Ortaokul ve lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunan bursluluk sınavının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye genelinde 5. 6. 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katıldığı sınav sona erdi. Şimdi ise öğrenciler ve aileler, bu önemli sınavın sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecek?

BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

2025 Bursluluk sınavı sonuçları, adayların toplam puanları, doğru-yanlış cevap sayıları ve burs durumlarıyla birlikte açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl belirlediği kontenjanlar doğrultusunda burs desteği sağlıyor. Sınavın zorluk derecesine göre başarı puanları değişiklik gösterebiliyor. Burs ödemeleri, öğrencilerin adına açılan hesaplar üzerinden yapılacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecek? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

2025 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, bu yılın bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak.

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BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

SONUÇLAR NEREDEN İLAN EDİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr ya da odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulayabilecekler. Sonuçlar, adayların doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası ile erişilebilir olacak.

Sonuç ekranında, her adayın sınavda elde ettiği toplam puan yer alacak ve "Kazandı" ifadesiyle burs almaya hak kazananlar belirtilecek. "Kazanamadı" sonucu gören adaylar ise bu yıl burs hakkı kazanamayacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

İLK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk burs ödemesi Ekim ayında yapılacaktır. Bursluluk sınavının sonuçları açıklandıktan sonra burs kazanan adaylar belirlenecektir. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği çerçevesinde, bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin okula kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlanacaktır.

BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

BURS ÖDEMELERİ 12 AY YAPILACAK
Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor. Bursluluk ücretleri,memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanıyor. Burs ödemeleri 2025 yılının Ocak ayında 2 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Memur maaşları yılın ikinci yarısında tekrar artış gösterecek. Bu artışla birlikte bursluluk parası da artacak.