BURSLULUK SINAVI SONUÇ AÇIKLANMA TAKVİMİ 2025: İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanır?

SONUÇLAR NEREDEN İLAN EDİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr ya da odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulayabilecekler. Sonuçlar, adayların doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası ile erişilebilir olacak.

Sonuç ekranında, her adayın sınavda elde ettiği toplam puan yer alacak ve "Kazandı" ifadesiyle burs almaya hak kazananlar belirtilecek. "Kazanamadı" sonucu gören adaylar ise bu yıl burs hakkı kazanamayacak.