BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İOKBS sınavı 27 Nisan Pazar günü milyonlarca öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılıyor. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak bu sınavda, katılım gösteren binlerce öğrenci "Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Sınavda, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine 80 soru sorulurken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltildi. 2025 İOKBS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sınavın ardından MEB tarafından yayımlanacak. İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.