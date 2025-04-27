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Haberler Yaşam BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:41

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü milyonlarca adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, 100 dakikalık süre zarfında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri 30 Mayıs'ta açıklanacak sonuçlar öncesi İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2025 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İOKBS sınavı 27 Nisan Pazar günü milyonlarca öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılıyor. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak bu sınavda, katılım gösteren binlerce öğrenci "Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Sınavda, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine 80 soru sorulurken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltildi. 2025 İOKBS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sınavın ardından MEB tarafından yayımlanacak. İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞLADI!
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2024 Pazar günü yapılıyor.

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BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı 22 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının 28 Nisan Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "İOKBS soruları ve cevapları yayınlandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarına ulaşabilecek.

Bursluluk sınavı cevap anahtarı, her sınıf için ayrı ayrı olacak. Adaylar telefon, tablet, bilgisayar ve internet bağlantısı olan diğer araçlarla cevap anahtarına erişim sağlayabilecek.

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranının en alt kısmında soruların 4 seçenekli şıklar arasından doğru yanıtı yer alacak.

Adaylar bursluluk sınavı cevap anahtarıyla birlikte Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler A-B cevap anahtarını görüntüleyebilecek.