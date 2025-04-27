Haberler
Yaşam
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
10:41
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2025: MEB ile İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü milyonlarca adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, 100 dakikalık süre zarfında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri 30 Mayıs'ta açıklanacak sonuçlar öncesi İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2025 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı.