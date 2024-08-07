Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Buse Naz Çakıroğlu final maçı canlı izle kanalı ve saati takip ediliyor. Finalde boy gösterecek milli boksörümüz altın için ringe çıkacak. Boksta garantilenen 3 madalyadan biri Çakıroğlu'na ait olacak. Boks maçını canlı takip etmek isteyenler araştırmalara hız kazanırdı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...