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Giriş Tarihi: 07.08.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 06:34

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu finalde! Altın yolunda son adımını atacak sporcumuz 50 kiloda yarışıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye maç takvimi ile kontrol edilen Buse Naz Çakıroğlu final maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Altın madalya için favoriler arasında gösterilen Türk sporcu için geri sayım başladı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Buse Naz Çakıroğlu final maçı canlı izle kanalı ve saati takip ediliyor. Finalde boy gösterecek milli boksörümüz altın için ringe çıkacak. Boksta garantilenen 3 madalyadan biri Çakıroğlu'na ait olacak. Boks maçını canlı takip etmek isteyenler araştırmalara hız kazanırdı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda rakibini eleyerek adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu final maçı Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de gerçekleşecek.

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Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Boksta final maçını takip etmek isteyenler TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarını takip edecek.

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996, Trabzon doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya kazanmıştır.

Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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