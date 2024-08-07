Giriş Tarihi: 07.08.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
06:34
Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu finalde! Altın yolunda son adımını atacak sporcumuz 50 kiloda yarışıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye maç takvimi ile kontrol edilen Buse Naz Çakıroğlu final maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Altın madalya için favoriler arasında gösterilen Türk sporcu için geri sayım başladı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?