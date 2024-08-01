Busenaz Sürmeneli hangi tarihte yarışacak? Olimpiyat Oyunları Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kg'da final müsabakasında Cezayirli Ichrak Chaib'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Nikolina Gajić'i hakem kararıyla; yarı finalde ise İtalyan Melissa Gemini'yi 3-0 yenerek finale çıkmıştı.



Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar velter sıklette ilk turda Litvan Austėja Aučiūtė'yi 5-0, ikinci turda Yunan Paraskevi Mavrommati'yi hakem kararıyla, çeyrek finalde Polonyalı Aneta Rygielska'yı 5-0, yarı finalde Birleşik Krallıktan Rosie Eccles'i 4-1 ve finalde Belçikalı Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyayı kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.



2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü aldı. 2024 yılında ise Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı.



Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.