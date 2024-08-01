Giriş Tarihi: 01.08.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
20:04
Busenaz Sürmeneli hangi tarihte yarışacak? Olimpiyat Oyunları Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Busenaz Sürmeneli çeyrek final mücadelesinde ülkemizi temsil edecek. Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ediyor. Milli boksörümüz, çıktığı son 16 turu karşılaşmasında galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Spor severler ve milli boksörümüzün takipçileri Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı ne zaman,hangi kanalda, saat kaçta? Sorusuna cevap arıyor. Peki, Busenaz Sürmeneli ne zaman yarışacak? İşte detaylar