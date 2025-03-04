BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (2025-İOKBS) dair tarih araştırmaları devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına katılarak burs kazanma şansı elde edecek. Peki, 2025 bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru ve kaç dakika olacak? İşte, ayrıntılar...