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BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
13:48
BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?
2025 yılı bursluluk sınavı tarihi, özellikle 2. 5. 6. 7. 8. hazırlık sınıfı, 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularını 3 Mart itibariyle tamamladı ve öğrenciler şimdi sınav tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, 2025 bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru ve kaç dakika olacak?