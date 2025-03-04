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Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 13:48

BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

2025 yılı bursluluk sınavı tarihi, özellikle 2. 5. 6. 7. 8. hazırlık sınıfı, 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularını 3 Mart itibariyle tamamladı ve öğrenciler şimdi sınav tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, 2025 bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru ve kaç dakika olacak?

BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (2025-İOKBS) dair tarih araştırmaları devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına katılarak burs kazanma şansı elde edecek. Peki, 2025 bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru ve kaç dakika olacak? İşte, ayrıntılar...

BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

İOKBS 2025 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 27 Nisan'da yapılacak sınav için başvuru süreci, 3 Mart itibarıyla tamamlandı.

BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak

BUSLULUK SINAVI TAKVİMİ 2025: MEB İOKBS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav kaç soru kaç dakika?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bursluluk Sınavı giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacaktır.