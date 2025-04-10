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Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
07:54
Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Buzağı desteği ödemeleri, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Çiftçilere destek sağlamak amacıyla her yıl iki kez hesaplara yatırılan buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. 4 ay süresince yaşayan buzağı yetiştiricilerini kapsayan desteğin ikinci dönemi için başvurular, 2025 yılı Nisan ayında kabul edilmeye başlandı. Peki, 2025 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?