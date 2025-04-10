Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Buzağı/Malak Başvuruları İçin:

Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.

Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır.

Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:

Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.