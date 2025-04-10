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Haberler Yaşam Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:54

Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Buzağı desteği ödemeleri, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Çiftçilere destek sağlamak amacıyla her yıl iki kez hesaplara yatırılan buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. 4 ay süresince yaşayan buzağı yetiştiricilerini kapsayan desteğin ikinci dönemi için başvurular, 2025 yılı Nisan ayında kabul edilmeye başlandı. Peki, 2025 yılı 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Buzağı desteği ödemeleri, üretici ve yetiştirici örgütlerine üye olanlar, başvurularını örgütleri aracılığıyla yapabiliyor. Üye olmayan üreticiler ise başvurularını iş/ilçe müdürlüklerine iletebiliyor. Başvuruları onaylanan üreticilerin ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre düzenleniyor. Peki, 2. dönem buzağı desteği ödemeleri hangi tarihte hesaplarda?

Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri, başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan üreticiler için yapılacak. Başvuruları onaylanan üreticilere ödemelerin, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan ayı sonunda veya Mayıs ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ
Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.

Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Buzağı/Malak Başvuruları İçin:

Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.
Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır.

Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:

Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.
Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.

Buzağı desteği ödemeleri bekleniyor! 2025 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

İşte, 2. dönem buzağı desteği takvimi:

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025
Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025
İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025
İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025
İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025
İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025
İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025