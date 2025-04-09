BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin, başvurularını 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, bağlı oldukları yetiştirici örgütleri aracılığıyla ya da herhangi bir yetiştirici derneği üyeliği bulunmayanlar için il veya ilçe tarım müdürlüklerine dilekçe ile yapılacaktır.