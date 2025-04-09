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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:06
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Çiftçilere her yıl iki kez ödeme yapılan buzağı desteği, bu sene de devam ediyor. 4 ay süreyle aktif olan buzağı yetiştiricilerini kapsayan destek ödemelerinin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında alınmaya başlandı. Peki, 2025 yılı 1. dönem buzağı/malak yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?