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Haberler Yaşam BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:06

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Çiftçilere her yıl iki kez ödeme yapılan buzağı desteği, bu sene de devam ediyor. 4 ay süreyle aktif olan buzağı yetiştiricilerini kapsayan destek ödemelerinin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında alınmaya başlandı. Peki, 2025 yılı 1. dönem buzağı/malak yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılığın desteklenmesine yönelik buzağı destekleme ödemelerini sürdürüyor. Yetiştiriciler, örgüt üyeliği bulunanlar için bağlı oldukları üretici örgütleri aracılığıyla, örgüt üyeliği bulunmayanlar ise il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Peki, 2025 yılı 1. dönem buzağı/malak yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2025 yılı için geçerli olan yardım ödemeleri başvuruları 24 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruları uygun bulunan üreticilere ödemlerin T.C kimlik hanelerinin son rakamlarına göre Nisan ayının sonu ve Mayıs ayı başı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin, başvurularını 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, bağlı oldukları yetiştirici örgütleri aracılığıyla ya da herhangi bir yetiştirici derneği üyeliği bulunmayanlar için il veya ilçe tarım müdürlüklerine dilekçe ile yapılacaktır.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Buzağı/Malak Başvuruları İçin:

Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.

Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır.

Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:

Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ TAKVİMİ

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025
Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025
İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025
İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025
İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025
İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025
İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025