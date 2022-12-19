Haberler Yaşam Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:36

Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde pusuya düşen Çağrı Bey ölecek mi sorusu ile araştırılmaya başladı. Dizinin takipçileri Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ölümü nasıl gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili Selçuklu kaynakları kontrol edilirken fragmanda durumu ağır olduğu söylenen karakter sorgulanmaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey nasıl öldü, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? İşte, Alparslan'ın babası hakkında merak edilenler…