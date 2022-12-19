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Haberler Yaşam Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:36

Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde pusuya düşen Çağrı Bey ölecek mi sorusu ile araştırılmaya başladı. Dizinin takipçileri Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ölümü nasıl gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili Selçuklu kaynakları kontrol edilirken fragmanda durumu ağır olduğu söylenen karakter sorgulanmaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey nasıl öldü, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? İşte, Alparslan'ın babası hakkında merak edilenler…

Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Çağrı Bey tarihte nasıl öldü sorusu yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Son bölüm ve fragmanla birlikte dizinin takipçileri Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman gibi soruları araştırmaya başladı. Pusu kurulması sonucu durumu ağırlaşan ve kan kaybeden karaktere Erdinç Gülener hayat veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…

Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

ÇAĞRI BEY TARİHTE NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Alparslan'ın babası olan Çağrı Bey, 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etmiştir.

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Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hemedan'da kuşatan İbrâhim Yinal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti.

Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Çok geçmeden bu kuvvetler Rey yöresinde tutuştukları bir savaşta İbrâhim Yinal'ı bozguna uğrattılar; esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul'a teslim edildiler. Çağrı Bey ise aynı yıl Serahs'ta vefat etti.

Tarihte Çağrı Bey nasıl öldü, ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm bu akşam!

Kaynaklarda vefatının 452 (1060) yılında olduğu da kaydedilmiştir. Naaşı daha sonra sultan olan oğlu Alparslan tarafından Merv'de inşa edilen türbesine nakledildi.

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