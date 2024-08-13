Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:48
Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?
Orijinal adıyla 'The Message' bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Çağrı filmi oyuncuları, yönetmeni ve konusu en çok araştırılan bilgiler arasında. İslam dininin doğuşunu anlatan yapım çekildiği dönemden bu yana ilgiyle izleniyor. Anthony Quin'in başrolünde yer aldığı yapım bu akşam ekranlarda. Peki; Çağrı filmi ne zaman çekildi, çekim yerleri neresi? İşte filme dair merak edilenler...