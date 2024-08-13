Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

Çağrı filmi oyuncuları izleyenlerin en çok araştırdıkları konular arasında. İslam dinini anlatan en etkileyici filmler arasında yer alan yapım TRT 1'de bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Akkad oturuyor. Peki; Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, konusu nedir? İşte, detaylar...