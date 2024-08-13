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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:48

Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

Orijinal adıyla 'The Message' bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Çağrı filmi oyuncuları, yönetmeni ve konusu en çok araştırılan bilgiler arasında. İslam dininin doğuşunu anlatan yapım çekildiği dönemden bu yana ilgiyle izleniyor. Anthony Quin'in başrolünde yer aldığı yapım bu akşam ekranlarda. Peki; Çağrı filmi ne zaman çekildi, çekim yerleri neresi? İşte filme dair merak edilenler...

Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

Çağrı filmi oyuncuları izleyenlerin en çok araştırdıkları konular arasında. İslam dinini anlatan en etkileyici filmler arasında yer alan yapım TRT 1'de bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Akkad oturuyor. Peki; Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, konusu nedir? İşte, detaylar...

Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

ÇAĞRI FİLMİ KONUSU

Çağrı, 6. yüzyılda Mekke'de Cahiliye Devri hüküm sürerken Hz.Muhammed'in Hz. Cebrail'den aldığı vahiyle insanları tek ve yegane tanrı olan Allah'a iman etmeye davet etmesini konu ediniyor. Vahiyden önce şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in ziyaretiyle insanları Allah'a tapmaya davet ederek şehrin yönetimindeki vahşi uygulamalara karşı çıkar.

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Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.

Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI

Anthony Quinn (Hamza bin Abdülmuttalib)
Irene Papas (Hind bint Utbe)
Michael Ansara (Ebu Süfyan)
Johnny Sekka (Bilal-i Habeşi)
Michael Forest (Halid bin Velid)
André Morell (Ebu Talib)
Robert Brown (Utbe bin Rebia)
Garrick Hagon (Ammar bin Yasir)
Rosalie Crutchley (Sümeyye)
Damien Thomas (Zeyd bin Harise)
Bruno Barnabe (Ümeyye bin Halef)
Martin Benson (Ebu Cehil)
Neville Jason (Cafer)

Çağrı filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Çağrı filmi ne zaman çekildi, nerede, yönetmeni kim?

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yapımı Çağrı filminin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.

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