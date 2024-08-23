Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
23:53
Çalışma saatleri düşecek mi? 2024 Özel ve kamu mesai saatleri değişiyor mu, kısalacak mı?
Yeni başlatılan 'esnek çalışma' programı özel sektör ve kamuda uygulanacağına dair haberler mercek altına alındı. Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağına göre memurların işe başlama ve bitiş saatlerini kendi ayarlayabileceği konuşuluyor. Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ederken konu hakkında tüm detaylar sabah.com.tr aracılığıyla okurlarla buluşuyor. Peki, mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalıyor mu, Kamu ve özel sektör mesai saatleri nasıl olacak?