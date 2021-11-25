Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Nalan, Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olan Nalan, bu kez Rafet'le konuşma yapar. Rafet, Nalan'ın yaptığı konuşmadan oldukça etkilenir ve çocuklarını tekrar bir arada görmek için harekete geçer. Feride, kızının evliliğini kurtarabilmesinden dolayı oldukça memnundur. Cana ise Alp'in şüphelerine karşı oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenip, işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

Cana, Sedat'ın hayatından çıkmak istemesinin ardından büyük bir hırsa kapılır ve hiç beklenmeyen sinsi bir plan yapar. Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır. Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşayan Muzo, bu olaydan nasıl kurtulacak? Nalan, Cana'yla Sedat'ı yakalamak üzere gittiği yerde şoke eden bir olay yaşıyor.