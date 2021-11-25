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Haberler Yaşam Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 22:07

Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Camdaki Kız yeni bölüm izle ekranı araştırmaları dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta Muzo, hayatının aşkının peşine düşerken evde işler çığırından çıkmıştır. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler bu noktada Camdaki Kız yeni bölüm izleme linki araştırmalarına başladı. İşte Kanal D ile Camdaki Kız 21.yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız 21. yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yapımda bu hafta Koroğlu ailesi yeni bir kaosun içine düşüyor.Dizinin bu haftaki can alıcı noktası ise Cana ile Nalan'ın büyük yüzleşmesi olacak. Bu noktada ise Kanal D yayın ile Camdaki Kız yeni bölüm izle seçeneği gündemdeki yerini aldı. İşte 25 Kasım Camdaki Kız yeni bölüm izle linki ve bu hafta yaşanacak gelişmelerin detayları...

Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Dizinin son bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz

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Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Camdaki Kızı dizi 20. Bölümde, Nalan, Sedat'ın konağa dönmesi için büyük bir mücadele veriyor! 18 Kasım Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 20. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 20. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Nalan'ı ve babasını üzmemek için Cana'yla girdiği yoldan geri dönmeye karar veriyor. Camdaki Kız 18 Kasım Perşembe günü yayınlanan 20. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürmek için büyük bir mücadele verdikten sonra yaşadığı olayla şoke oluyor!

Camdaki Kız izle! Kanal D ile Camdaki Kız 21. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Nalan, Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olan Nalan, bu kez Rafet'le konuşma yapar. Rafet, Nalan'ın yaptığı konuşmadan oldukça etkilenir ve çocuklarını tekrar bir arada görmek için harekete geçer. Feride, kızının evliliğini kurtarabilmesinden dolayı oldukça memnundur. Cana ise Alp'in şüphelerine karşı oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenip, işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

Cana, Sedat'ın hayatından çıkmak istemesinin ardından büyük bir hırsa kapılır ve hiç beklenmeyen sinsi bir plan yapar. Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır. Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşayan Muzo, bu olaydan nasıl kurtulacak? Nalan, Cana'yla Sedat'ı yakalamak üzere gittiği yerde şoke eden bir olay yaşıyor.

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