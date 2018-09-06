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'nin son hali görüntülendi

Giriş Tarihi: 06.09.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 15:19
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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

Yapımı 5 yıldır devam eden i'nde artık sona yaklaşıldı. Cami içine halı sermeye kısa bir süre kalırken, caminin son hali havadan görüntülendi.

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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

İstanbul'un en büyük yapılarından biri olacak olan i inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2013 yılında yapımına başlanan cami artık halıları serilecek duruma geldi. Caminin içi ve dış aydınlatmalarının tamamlandığı görülürken, işçilerin itina ile emek sarf ettikleri gözlendi.

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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

Cami hakkında bilgi veren İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor.

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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

Halı sermeye bir adım kaldı. Birkaç hafta içerisinde halılarımızı sereceğiz. Camimizin içerisindeki rutüşları yapıyoruz.

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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

Kenarda köşede eksik kalmış ufak tefek işleri toparlıyoruz. Çok ciddi anlamda bir temizlik yapıyoruz. Camimizin içi yaklaşık 350 bin metreküp hacminde.

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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

Temizlik işi bittikten sonra kapılarımız, pencere kepenklerimiz takılıyor. Bizim için önemli olan halı sermeye başlamak.

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'nin son hali görüntülendi
Çamlıca Cami'nin son hali görüntülendi

Halı sermeye başlamak bu iş bitiyor anlamına geliyor diyebiliriz. Maksat projeyi hizmete almaksa bunun için mutlaka bir açılış merasimi yapılacaktır.

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