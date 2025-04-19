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CAN BORCU 16. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Can Borcu son bölüm izle tamamı
Giriş Tarihi: 19.04.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
18:30
CAN BORCU 16. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Can Borcu son bölüm izle tamamı
Can Borcu 16. bölümü ile seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımın 19 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir. Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır. Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir. İşte, ATV ile Can Borcu 16. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.