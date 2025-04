Can Borcu 17. Bölüm Fragmanı | “Ben bunu senin yanına bırakmam!” Can Borcu yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu 17. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündeminde. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta sürükleyici hikâyesiyle ekranlara geliyor. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?