Can Borcu 17. Bölüm Fragmanı | “Ben bunu senin yanına bırakmam!” Can Borcu yeni bölüm fragmanı izle!

Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar. Tüm belalardan kurtulduklarında ise Çınar, Ferit'in yeni bir kötülüğünü öğrenir. Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir.