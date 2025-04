Can Borcu 18. bölüm fragmanı izle: ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

ATV'nin popüler dizisi Can Borcu, 18. bölüm fragmanı ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecan dolu hikayesiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Can Borcu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?