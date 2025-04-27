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Can Borcu 18. bölüm fragmanı izle: ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
00:19
Can Borcu 18. bölüm fragmanı izle: ATV Can Borcu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu, 18. bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi deneyimli isimlerin yer aldığı dizi, her hafta izleyicilere yeni sürprizler sunuyor. Son bölümde yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından, Can Borcu hayranları gelecek bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için yeni fragmanı dört gözle bekliyor. Peki, Can Borcu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?