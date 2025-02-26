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ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
13:37
ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
2025 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her ilin coğrafi konumuna göre hazırlanan imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımladı. "Sahur vakti ne zaman?" ve "İftar saati kaçta?" gibi sorular gündemdeki yerini korurken, en güncel imsakiye bilgileri sabah.com.tr gibi güvenilir haber kaynaklarından takip edilebiliyor. Çanakkale'de iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler için, il bazında belirlenen imsakiye bilgileri detaylarıyla paylaşıldı. İşte, Çanakkale için 2025 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri...