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Haberler Yaşam ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 13:37

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

2025 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her ilin coğrafi konumuna göre hazırlanan imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımladı. "Sahur vakti ne zaman?" ve "İftar saati kaçta?" gibi sorular gündemdeki yerini korurken, en güncel imsakiye bilgileri sabah.com.tr gibi güvenilir haber kaynaklarından takip edilebiliyor. Çanakkale'de iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler için, il bazında belirlenen imsakiye bilgileri detaylarıyla paylaşıldı. İşte, Çanakkale için 2025 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri...

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Bu sene 1 Mart'ta başlayan Mübarek Ramazan ayı Müslümanlar için manevi bir atmosfer sunmaya devam edecek. İlk sahur için geri sayım heyecanı devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı imsakiye takvimini kamuoyuyla paylaşarak iftar ve sahur takvimini duyurdu. Osmaniye için iftar saati belirlenirken, oruç ibadetini yerine getirecekler için bu takvim önemli bir kaynak olacak. Peki, Çanakkale'de sahur vakti ne zaman? İşte, Çanakkale için sahur (imsak) ve iftar saatleri!

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE İMSAKİYE 2025: ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 il için hazırladığı 29 günlük imsakiye takvimini resmi web sitesinde yayımladı. Böylece Çanakkale ve diğer tüm illerde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri netleşmiş oldu. Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini bu takvim doğrultusunda takip edebilecek. İşte, sahur ve iftar saatleri;

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ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:18
İftar Vakti: 19:12

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:16
İftar Vakti: 19:14

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:15
İftar Vakti: 19:15

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 06:13
İftar Vakti: 19:16

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
İftar Vakti: 19:17

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ÇANAKKALE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:30

2 Mart Pazar: 20:31

3 Mart Pazartesi: 20:32

4 Mart Salı: 20:33

5 Mart Çarşamba: 34

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2025: Çanakkale İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUÇ TUTMANIN HİKMETİ

Allah'ın emir ve yasakları elbette ki kulların iyiliği içindir. İslam bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın, yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir ger- çektir. İslamî öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslam âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takva- ya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı..." (Bakara, 2/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkârlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar.

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