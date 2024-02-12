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Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:53
Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.