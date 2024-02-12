Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!

Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi...