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Haberler Yaşam Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:53

Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

DHA
Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından bugün Çanakkale'de sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!

Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Şehir merkezinde de bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

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Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!

MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI
Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!

Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi...

Çanakkale’de Kepez Çayı taştı! Motokuryeler ile skuterlerin o saate kadar trafiğe çıkması yasak!
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