Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çanakkale'deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:09

Çanakkale'deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini çamaşır ipiyle boğduktan sonra, kardeşiyle birlikte belediye çöplüğüne gömen gözü dönmüş katilin, 5 ay öncede eşini ve iki engelli kız çocuğunu öldürmek için şeytani bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...

Çanakkale Lapseki'de 12 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen yangın iddiaya göre şöyle gelişti. Eşi Fırat F'den kısa bir süre önce ayrılarak Lapseki'ye, baba ocağına dönen Saliha Gizem F., Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında iki engelli kız çocuklarıyla yaşamaya başladı.

Çanakkale’deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...

EVDE KİMSE YOKTU

Talihsiz kadın, 12 Ağustos tarihinde annesi P.N.Ş.'nin doğum gününü kutlamak için yanına iki kızını da alarak akşam saatlerinde evden ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...

ÖNCE PATLAMA SESİ DUYULDU

Doğum gününü ailesiyle birlikte bir Restorantta kutlayan Gizem F. o gece ailesinde kalmaya karar verdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Gizem F'nin evinde önce küçük çaplı bir patlama sesi duyuldu. Ardından ev, bir anda alev yumağına döndü.

Çanakkale’deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarıyla Lapseki Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa bir sürede olay yerine ulaşırken, yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale’deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yangın da ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk incelemede bir bulguya rastlanılamadı. O gece yangından evde olmadıkları için son anda kurtulan Gizem F. ise babası A.Ş. ile birlikte Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Fırat F'nin gönderdiği ölüm ve tehdit mesajlarını göstererek yangını eşinin yapmış olabileceğini söyledi. Gizem F., mesajlarında " Seni diri diri yakacağım" yazan eşi Fırat F.'den şikayetçi oldu.

SON DAKİKA