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Çanakkale'deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:09
Çanakkale'deki vahşette kan donduran detay! Şeytani plan! Yakarak öldüremeyince...
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini çamaşır ipiyle boğduktan sonra, kardeşiyle birlikte belediye çöplüğüne gömen gözü dönmüş katilin, 5 ay öncede eşini ve iki engelli kız çocuğunu öldürmek için şeytani bir plan hazırladığı ortaya çıktı.