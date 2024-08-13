Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Yumurtanın Çin kültüründe de önemli bir yeri bulunmakta. Hamile ve lohusa olan kadınların günde on defa yumurta tüketmeleri oldukça yaygın bir gelenek. Bu sayede yumurta içerisinde bulunan kolin isimli maddenin bebeğin beyin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.