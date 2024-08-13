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Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:00

Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Vitamin, mineral ve protein açısından oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bu gıda Canan Karatay tarafından "süper besin" olarak seçildi. Karatay'ın günde 10 kez yenmeli dediği süper gıda hem metabolizmayı düzenliyor hem de kas onarımı sağlayıp yağ yakımını hızlandırıyor. Uzmanlar tarafından ilaç niyetine yenmesi tavsiye edilen bu besinin faydalarını sizler için derledik…

Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Röportajları, açıklamalarıyla Türkiye'nin en dikkat çeken doktorlarından olan Prof. Dr. Canan Karatay, süper gıda olarak nitelendirdiği besini açıkladı. Bu yiyeceğin hem lezzetli hem de şifalı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karatay, günde 10 adet tüketilmesini önerdi.

Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre sağlıklı yaşamın sırlarından biri olan yumurta, birçok önemli besin değerini içerisinde bulundurması sayesinde vücut için gerekli tüm ihtiyaçları kolayca karşılıyor.

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Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Yumurtanın Çin kültüründe de önemli bir yeri bulunmakta. Hamile ve lohusa olan kadınların günde on defa yumurta tüketmeleri oldukça yaygın bir gelenek. Bu sayede yumurta içerisinde bulunan kolin isimli maddenin bebeğin beyin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Prof. Dr. Canan Karatay, yumurtanın kilo verme sürecinde de son derece etkili olduğunu belirtti.

Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…

Oldukça düşük kalorili bir besin olan yumurta doğru miktarda tüketilirse kas kazanımını sağlar, göbek çevresinde bulunan yağlardan kurtulmaya yardımcı olur.

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