Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
12:00
Canan Hoca süper besin dedi! Her gün 10 tane yiyene hastalık uğramıyor…
Vitamin, mineral ve protein açısından oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bu gıda Canan Karatay tarafından "süper besin" olarak seçildi. Karatay'ın günde 10 kez yenmeli dediği süper gıda hem metabolizmayı düzenliyor hem de kas onarımı sağlayıp yağ yakımını hızlandırıyor. Uzmanlar tarafından ilaç niyetine yenmesi tavsiye edilen bu besinin faydalarını sizler için derledik…