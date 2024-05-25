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Haberler Yaşam Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:44

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kaza sonrası ABD'ye kaçan canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur'a Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilmeyeceği merak edilirken anne Eylem Tok'un pasaport süresinin Kasım ayında bitecek olması dikkat çekti. Av. Dr. Candaş Gürol iade sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Deniz YUSUFOĞLU
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza gecesi apar topar Mısır'a kaçmıştı. Anne oğul ardından Amerika'ya gitmişlerdi.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!

İADELERİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!

Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edilmişti.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te bitecek olması da soruları beraberinde getirdi.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? O tarihte deport edilebilir!

Yüksek lisans tezinde "Milletlerarası Ceza Hukuku'nda Adli Yardımlaşma" konusunu ele alan hukukçu Av. Dr. Candaş Gürol, anne-oğula çıkarılan kırmız bülten kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.

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