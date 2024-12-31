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Haberler Yaşam Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:38

Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 31 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen için Cenfeza nedir, ne anlama gelir araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik Canfeza nedir, ne anlama gelir? sorusunun yanıtı

Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Canfeza nedir, ne anlama gelir?

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Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

A-Bir Hint masalı kahramanı

B--Türk müziğinde bir makam

C-Bir İran halı motifidir

D-Arap edebiyatında bir şiir türü

Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

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