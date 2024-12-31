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Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
20:38
Canfeza nedir, ne anlama gelir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 31 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen için Cenfeza nedir, ne anlama gelir araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı