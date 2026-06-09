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Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:49

CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Canım Kardeşim, yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Duygu yüklü hikayesiyle hafızalarda yer edinen film, kardeşlik ve fedakarlık temalarını etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor. Filmin konusu kadar oyuncu kadrosu, çekim tarihi ve çekildiği yerler de merak ediliyor. Canım Kardeşim, Türk sinema tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak gösteriliyor.

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CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Canım Kardeşim filmi, güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla Türk sinemasının klasikleri arasında bulunuyor. Başrollerinde dönemin önemli isimlerini bir araya getiren yapım, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Televizyon ekranlarında yeniden seyirciyle buluşan filmin konusu, oyuncuları ve çekim detayları araştırılıyor. Canım Kardeşim'in ne zaman ve nerede çekildiği de sinemaseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CANIM KARDEŞİM KONUSU NEDİR?

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, birlikte yokluk içerisinde fakat kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak amacıyla tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.

İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte geri dönüşü olmayan bir şekilde sarsılacaktır. Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin en önemli ve tek amacı olacaktır.

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CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CANIM KARDEŞİM OYUNCULARI

  • Tarık Akan · Murat
  • Halit Akçatepe · Halit
  • Kahraman Kıral · Kahraman
  • Metin Akpınar · Kancı Mehmet
  • Adile Naşit · Öğretmen
  • Kemal Sunal · Yolcu
  • Sıtkı Akçatepe · Musta
  • Ali Yalaz · Doktor
  • Renan Fosforoğlu · Lokanta Sahibi
  • Ahmet Turgutlu · Kasap
  • Kamer Sadık · Ziya Efendi
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CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri 1972 yılında yapılan film, kurgunun ardından 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girmiştir.

Canım Kardeşim filminin çekimleri, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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