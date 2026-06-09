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CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:49
CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI: Canım Kardeşim filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Canım Kardeşim, yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Duygu yüklü hikayesiyle hafızalarda yer edinen film, kardeşlik ve fedakarlık temalarını etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor. Filmin konusu kadar oyuncu kadrosu, çekim tarihi ve çekildiği yerler de merak ediliyor. Canım Kardeşim, Türk sinema tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak gösteriliyor.