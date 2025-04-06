CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar tarafından yakından izliyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 3.709,52 TL, çeyrek altın ise 6.238,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hafta sonu olması nedeniyle fiyatlar Cuma günü kapanış değerlerini yansıtırken, diğer altın türlerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?