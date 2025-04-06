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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:20

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri anbean takip ediyor. 6 Nisan 2025 itibarıyla piyasadaki güncel verilere göre gram altın 3.709,52 TL, çeyrek altın ise 6.238,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Sarı metale yatırım yapmak isteyenler ve elindekini değerlendirmeyi düşünenler anlık fiyatları inceliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları ve piyasa detayları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar tarafından yakından izliyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 3.709,52 TL, çeyrek altın ise 6.238,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hafta sonu olması nedeniyle fiyatlar Cuma günü kapanış değerlerini yansıtırken, diğer altın türlerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.709,52

SATIŞ(TL) 3.710,58

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.238,00

SATIŞ(TL) 6.294,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.408,00

SATIŞ(TL) 25.792,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.012,37

SATIŞ(USD) 3.012,69

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