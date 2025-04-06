Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
09:20
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 NİSAN 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri anbean takip ediyor. 6 Nisan 2025 itibarıyla piyasadaki güncel verilere göre gram altın 3.709,52 TL, çeyrek altın ise 6.238,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Sarı metale yatırım yapmak isteyenler ve elindekini değerlendirmeyi düşünenler anlık fiyatları inceliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları ve piyasa detayları…