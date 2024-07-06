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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:09

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta sonu altın alım satım yapacak olan vatandaşlar 6 Temmuz altın fiyatları ile piyasanın nabzını tutmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumcu ve Kapalı Çarşı'da gram altın bugün 2510 TL'den alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 6 Temmuz 2024 Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 6 Temmuz Cumartesi günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftaya yukarı yönlü bir ivme ile başlayan gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.510,65

SATIŞ(TL) 2.511,53

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.049,00

SATIŞ(TL) 4.132,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.812,00
SATIŞ(TL) 16.822,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.390,92

SATIŞ(USD) 2.391,76

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