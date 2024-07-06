CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 6 Temmuz Cumartesi günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftaya yukarı yönlü bir ivme ile başlayan gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?