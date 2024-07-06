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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:09
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta sonu altın alım satım yapacak olan vatandaşlar 6 Temmuz altın fiyatları ile piyasanın nabzını tutmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumcu ve Kapalı Çarşı'da gram altın bugün 2510 TL'den alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 6 Temmuz 2024 Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu…