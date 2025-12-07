Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları takibi: 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 07:10

Canlı altın fiyatları takibi: 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL?

Altında hafta sonu durgunluğu yaşanırken ufak çaplı hareketlenmeler yatırımcıları ve vatandaşları araştırmaya sevk etti. Yılın son haftalarına girerken, gelecek yıla ilişkin tahminlerle birlikte kuyumculardaki güncel durum merak uyandırıyor. Peki, 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile anlık rakamlar.

Önümüzdeki aylarda altının ons ve gram fiyatında hızlı yükseliş beklentisi, vatandaşın ve yatırımcının gündemini meşgul ediyor. Kuyumculardaki güncel durumu anbean takip eden vatandaşlar 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL sorularıyla detayları inceliyor. İşte son rakamlar;

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.745,37

SATIŞ(TL) 5.746,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.442,00

SATIŞ(TL) 9.509,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 38.459,00

SATIŞ(TL) 39.041,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.269,46

SATIŞ(TL) 5.505,37

