Canlı altın fiyatları takibi: 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 07:10
Altında hafta sonu durgunluğu yaşanırken ufak çaplı hareketlenmeler yatırımcıları ve vatandaşları araştırmaya sevk etti. Yılın son haftalarına girerken, gelecek yıla ilişkin tahminlerle birlikte kuyumculardaki güncel durum merak uyandırıyor. Peki, 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile anlık rakamlar.