Canlı altın fiyatları takibi: 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL?

Önümüzdeki aylarda altının ons ve gram fiyatında hızlı yükseliş beklentisi, vatandaşın ve yatırımcının gündemini meşgul ediyor. Kuyumculardaki güncel durumu anbean takip eden vatandaşlar 7 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, alış-satış kaç TL sorularıyla detayları inceliyor. İşte son rakamlar;