Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

Canlı dolar fiyatları takip ekranı yılın son gününde vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 yılının son günü ve haftanın son işlem gününde döviz kuru rakamları için euro ve dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu soruları gündeme geliyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hareketiyle birlikte sert düşüş yaşayan dolar kuru geçtiğimiz günlerde olağan seyirde yükseldi. Bakan Nebati'nin döviz yorumu ile yükseliş sürecek mi, düşer mi soruları yanıt buldu. İşte 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları…