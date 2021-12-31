Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

Canlı dolar fiyatları ekranı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların aramaları ile gündeme oturdu. Piyasaları güncel olarak takip eden milyonlarca kişi, bugün borsaların açılışıyla birlikte dolar ne kadar, kaç lira oldu diye merak ediyor. Euro ve dolar kuru bugün kaç TL oldu sorularıyla döviz kuru hareketliliği anlık olarak takip ediliyor. Döviz kurları yılı nasıl kapatıyor ve yeni yıla nasıl giriş yapıyor? İşte merak edilenlerin yanıtı ile bugünkü 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları.