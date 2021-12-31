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Haberler Yaşam Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 10:56

Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

Canlı dolar fiyatları takip ekranı yılın son gününde vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2021 yılının son günü ve haftanın son işlem gününde döviz kuru rakamları için euro ve dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu soruları gündeme geliyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hareketiyle birlikte sert düşüş yaşayan dolar kuru geçtiğimiz günlerde olağan seyirde yükseldi. Bakan Nebati'nin döviz yorumu ile yükseliş sürecek mi, düşer mi soruları yanıt buldu. İşte 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

Canlı dolar fiyatları ekranı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların aramaları ile gündeme oturdu. Piyasaları güncel olarak takip eden milyonlarca kişi, bugün borsaların açılışıyla birlikte dolar ne kadar, kaç lira oldu diye merak ediyor. Euro ve dolar kuru bugün kaç TL oldu sorularıyla döviz kuru hareketliliği anlık olarak takip ediliyor. Döviz kurları yılı nasıl kapatıyor ve yeni yıla nasıl giriş yapıyor? İşte merak edilenlerin yanıtı ile bugünkü 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları.

Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 31 ARALIK 2021

ALIŞ: 13,1366

SATIŞ: 13,1756

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Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

BUGÜN 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL? 31 ARALIK 2021

ALIŞ: 14,8840

SATIŞ: 14,9230

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Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ, BAKAN NEBATİ AÇIKLADI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Doların yükselmesiyle ilgili Nebati, şu ifadeleri kullandı;

Canlı dolar fiyatları ekranı: Dolar ne kadar, kaç lira, bugün kaç TL oldu? 31 Aralık euro ve dolar kuru anlık alış satış rakamları

"Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek."

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