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Haberler Yaşam Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları
Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:03

Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

Canlı dolar kuru fiyatları haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından "Bugün euro ve dolar ne kadar, döviz kurları kaç TL oldu" sorusuyla mercek altına alınıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte haftanın ilk alış satış rakamları belli olurken, hafta sonu durgunluğunun ardından canlı dolar kurunun yeniden inişli çıkışlı şekilde harekete geçtiği görülüyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ile döviz TL karşısında değer kaybederken, 10 Ocak 2022 güncel veriler için canlı dolar fiyatları takibi ekranı araştırılıyor. İşte canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları…

Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

Dolar fiyatları, geçen haftanın kapanış gününde sakin seyretti. Döviz piyasalarındaki durgunluk bugün de devam ederken, canlı dolar fiyatları takibi yapan pek çok vatandaş 10 Ocak 2022 bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu, kaç olur gibi sorulara yanıt arıyor. Döviz kuru hareketliliği anlık olarak takip edilirken, sabah saatlerinde doların 13,80 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ile altın ve dolar fiyatları aşağı çekilmiş, TL döviz kuru karşısında değer kazanmıştı. Bu kapsamda döviz kurları son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 10 Ocak 2022 canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları takip ekranı!

Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

DOLAR FİYATLARI CANLI (10 OCAK 2022)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Dolar son gelişmelerin ardından yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde saat 08:00 itibariyle 13,80 civarında işlem görüyor. 10 Ocak Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da Dolar, Euro ve Sterlinin alış-satış fiyatları, saat 08:00'den itibaren şöyle:

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Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 13,8028

SATIŞ FİYATI: 13,8126

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Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

BUGÜN EURO NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 15,6209

SATIŞ FİYATI: 15,7217

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