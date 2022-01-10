Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

Dolar fiyatları, geçen haftanın kapanış gününde sakin seyretti. Döviz piyasalarındaki durgunluk bugün de devam ederken, canlı dolar fiyatları takibi yapan pek çok vatandaş 10 Ocak 2022 bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu, kaç olur gibi sorulara yanıt arıyor. Döviz kuru hareketliliği anlık olarak takip edilirken, sabah saatlerinde doların 13,80 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ile altın ve dolar fiyatları aşağı çekilmiş, TL döviz kuru karşısında değer kazanmıştı. Bu kapsamda döviz kurları son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 10 Ocak 2022 canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları takip ekranı!