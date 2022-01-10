Canlı dolar fiyatları takibi 10 Ocak 2022: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları

Canlı dolar kuru fiyatları haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından "Bugün euro ve dolar ne kadar, döviz kurları kaç TL oldu" sorusuyla mercek altına alınıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte haftanın ilk alış satış rakamları belli olurken, hafta sonu durgunluğunun ardından canlı dolar kurunun yeniden inişli çıkışlı şekilde harekete geçtiği görülüyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ile döviz TL karşısında değer kaybederken, 10 Ocak 2022 güncel veriler için canlı dolar fiyatları takibi ekranı araştırılıyor. İşte canlı dolar kuru fiyatı ve döviz kuru rakamları…