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Haberler Yaşam Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 07:18

Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

Canlı dolar fiyatları takibi bugün de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hamlesinin ardından sert düşüş yaşayan dolar kuru bugün anlık olarak yükseliş seyri izliyor. Geçen hafta 10 TL seviyelerinde işlem gören dolar kuru güne yükselişle başladı. Bunun üzerine 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, neden yükseliyor soruları gündeme oturdu. Döviz kuru kaç lira, doların yükselişi sürecek mi, düşer mi gibi sorular sıkça araştırılıyor. Bakan Nebati dolar kuru yorumları ile döviz kurlarında son durum!

Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

Güncel ve canlı dolar fiyatları piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta istikrarlı biçimde düşüş gösteren dolar ve döviz kuru fiyatları son günlerde yükseliş hamlesine geçti. Bu yükselişin nedeni ve ne kadar süreceği Bakan Nebati tarafından açıklanırken, döviz kuru kaç lira, düşecek mi soruları vatandaşlarca yanıt arıyor. İşte Bakan Nebati dolar yorumları ile dolar kuru son durum!

Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 30 ARALIK 2021

ALIŞ: 12,7533

SATIŞ: 12,7550

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Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

BUGÜN 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL? 30 ARALIK 2021

ALIŞ: 14,4292

SATIŞ: 14,5032

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Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ, BAKAN NEBATİ AÇIKLADI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Doların yükselmesiyle ilgili Nebati, şu ifadeleri kullandı;

Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

"Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek."

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