Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

Canlı dolar fiyatları takibi bugün de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hamlesinin ardından sert düşüş yaşayan dolar kuru bugün anlık olarak yükseliş seyri izliyor. Geçen hafta 10 TL seviyelerinde işlem gören dolar kuru güne yükselişle başladı. Bunun üzerine 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, neden yükseliyor soruları gündeme oturdu. Döviz kuru kaç lira, doların yükselişi sürecek mi, düşer mi gibi sorular sıkça araştırılıyor. Bakan Nebati dolar kuru yorumları ile döviz kurlarında son durum!