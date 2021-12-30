Canlı dolar fiyatları takibi: 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL, döviz kuru kaç lira? Bakan Nebati dolar kuru yükselişini yorumladı!

Güncel ve canlı dolar fiyatları piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından anlık olarak inceleniyor. 30 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta istikrarlı biçimde düşüş gösteren dolar ve döviz kuru fiyatları son günlerde yükseliş hamlesine geçti. Bu yükselişin nedeni ve ne kadar süreceği Bakan Nebati tarafından açıklanırken, döviz kuru kaç lira, düşecek mi soruları vatandaşlarca yanıt arıyor. İşte Bakan Nebati dolar yorumları ile dolar kuru son durum!