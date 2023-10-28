Haberler Yaşam CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle (Lunar eclipse live)

Giriş Tarihi: 28.10.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 18:39

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde (bugün) gerçekleşiyor. Tüm Dünya'nın merakla beklediği Kanlı Ay tutulması 21.01'te başlayacak ve ertesi gün sabaha karşı 01.26'da sona erecek. Vatandaşlar heyecanla bekledikleri ay tutulmasını nasıl canlı izleyebileceklerini araştırıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA canlı yayın ile tutulmanın canlı izleneceği öngörülüyor. NASA Youtube canlı yayın kanalı üzerinden araştırılan "lunar eclipse live" başlıklı yayın bekleniyor. İşte, Kanlı Ay Tutulması canlı yayını ve tüm detayları…