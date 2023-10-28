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Haberler Yaşam CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle (Lunar eclipse live)
Giriş Tarihi: 28.10.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 18:39

CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle (Lunar eclipse live)

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde (bugün) gerçekleşiyor. Tüm Dünya'nın merakla beklediği Kanlı Ay tutulması 21.01'te başlayacak ve ertesi gün sabaha karşı 01.26'da sona erecek. Vatandaşlar heyecanla bekledikleri ay tutulmasını nasıl canlı izleyebileceklerini araştırıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA canlı yayın ile tutulmanın canlı izleneceği öngörülüyor. NASA Youtube canlı yayın kanalı üzerinden araştırılan "lunar eclipse live" başlıklı yayın bekleniyor. İşte, Kanlı Ay Tutulması canlı yayını ve tüm detayları…

CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle Lunar eclipse live

Ay tutulması canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Dünyanın heyecanla beklediği Kanlı Ay Tutulması bu akşam başlıyor. Türkiye'den de görülebilecek olan Kanlı Ay Tutulması'nı haberimizin içerisinde yer alan canlı yayın bağlantısı ile izleyebilirsiniz. İşte, Kanlı Ay Tutulması canlı yayını...

CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle Lunar eclipse live

KANLI AY TÜRKİYE'DEN İZLENECEK!

Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak.

Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.

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CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle Lunar eclipse live

2023 EKİM AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının ilk ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yılın ikinci Ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Ay tutulması saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.

CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle Lunar eclipse live

AY TUTULMASI CANLI İZLE!

NASA canlı izle ekranı ile araştırılan kanlı tutulma için:

AY TUTULMASI NASA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YAYIN: Kanlı Ay Tutulması’nı canlı izle! NASA, Tübitak, Youtube canlı yayın izleme linki ile Kanlı Ay Tutulması canlı izle Lunar eclipse live

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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