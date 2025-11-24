Haberler
ÇARPINTI 12.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV ile Çarpıntı'da neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:05
Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisi için 12. bölüm hazırlıkları sürüyor. Yeni bölüm fragmanının paylaşılmasıyla birlikte karakterlerin yaşayacağı gelişmeler ve hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak edilmeye başladı. Başrollerinde Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın yer aldığı yapımda gelecek hafta izleyiciyi hangi olayların beklediği gündeme geldi. İşte Çarpıntı'nın yeni bölüm fragmanına dair öne çıkan bilgiler…